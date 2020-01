Immobile, l'agente: "Poteva andare al Napoli, ma per i capricci di qualcuno..."

ROMA - Ciro Immobile l’anima della Lazio, l’arma in più, l’uomo che fa sognare con i suoi gol. Sono 17 le reti messe a segno in 19 match di Serie A, 22 totali se si contano anche le 4 realizzate in Europa League. Ciro sta frantumando ogni record e i biancocelesti volano. L’agente del bomber, Alessandro Moggi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha ricordato: “Prima di andare alla Lazio c’era l’idea Napoli, ma per i capricci di qualcuno il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Parliamo di un’operazione da meno di 10 milioni di euro, ovvero 9 milioni e 400mila euro. Bisogna fare i complimenti alla competenza del presidente Lotito ed al suo massimo dirigente, ovvero Igli Tare”. E sul futuro di Immobile, Moggi è sicuro: “Ora sta bene alla Lazio, ha un contratto sino al 2023. Vuole rimanere”. Parole dolci per tutti i tifosi biancocelesti.