Lazio, cinque partite verità all'Olimpico: serve il "fattore casa"

ROMA - Mantenere i piedi per terra. Questa frase dalle parti di Formello è diventata un mantra. La Lazio sta volando, contro il Napoli è arrivata la decima vittoria di fila. I numeri sono da record, così come i punti in classifica. Il 2020 è iniziato nei migliori dei modi: ora serve altra continuità con le prossime 5 partite (compresa quella di Coppa Italia), da giocare in casa.

Lazio da record: in festa per la 10ª vittoria consecutiva

Lazio, i punti si fanno all’Olimpico

La Lazio non poteva iniziare meglio il nuovo anno. Vittoria a Brescia, vittoria contro il Napoli. Sei punti pieni per dire, sempre sottovoce, che questa squadra può giocarsela anche per lo scudetto. Adesso serve non fermarsi, la missione più difficile. Ma i ragazzi di Inzaghi potranno contare sul fattore Olimpico: le prossime cinque partite si giocheranno tutte in casa. Cinque sfide verità. Si inizia con la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia. Inzaghi ha sempre tenuto a questo trofeo, lo ha dimostrato in questi anni vincendo anche l’ultima edizione contro l’Atalanta. In Primavera, sotto la sua gestione, di Coppe Italia ne arrivarono addirittura due. Vietato sbagliare contro una “piccola”. Poi di nuovo testa al campionato. Sabato 18 gennaio arriva la Sampdoria all’Olimpico. I doriani, gasati dal 5-1 al Brescia, cercano punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Derby e recupero

Roma-Lazio, 26 gennaio, data da cerchio rosso sul calendario. I biancocelesti non giocheranno proprio in casa, ma sempre all’Olimpico. All’andata finì 1-1. La sfida, un girone dopo, non cambia: si affrontano due squadre con grandi ambizioni. E poi il derby è sempre un match a parte, unico, che se vinto vale molto più di tre punti. Ma attenzione anche alla sfida del 2 febbraio, quando nella Capitale arriva la Spal. All’andata 2-1 per i ragazzi di Semplici, fu la prima sconfitta per i biancocelesti. Ne seguì solo quella contro l’Inter a San Siro due giornate dopo. Una partita-trappola da affrontare al meglio. Si chiude il mini calendario casalingo della Lazio il 5 febbraio, con il match da recuperare con il Verona. Cinque partite in casa, dove la squadra non ha mai perso. Serve mantenere questo trend per continuare a sognare.