Poster Lazio 120 anni

ROMA - La Lazio è inarrestabile e a pochi giorni dalla grandissima festa per celebrare i 120 anni di storia conquista tre importantissimi punti contro il Napoli di Gattuso che con questa sconfitta vede allontanare sempre più le speranze di conquistare un posto tra le prime quattro (in classifica è all' 11esimo posto a 11 punti dalla zona Champions).

Lazio da record: in festa per la 10ª vittoria consecutiva



Gli uomini guidati da Mister Inzaghi, grazie alla vittoria di sabato con i partenopei regalano ai propri tifosi la decima vittoria consecutiva in campionato e raffozano il terzo posto in classifica. Al momento sono 4 i punti che la separano dall' Inter e 6 quelli dalla Juventus con una partita da recuperare.



