"Un calcio al razzismo", la Lazio c'è: presenti Lotito e Lukaku

ROMA - C’è anche la Lazio tra le società di calcio che hanno aderito all’iniziativa “Un calcio al razzismo”. L’evento, organizzato dall’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche italiane), è stato promosso per contrastare e condannare tutti gli episodi di razzismo che avvengono negli stadi e nel mondo dello sport. Al Centro Bibliografico Tullia Zevi, sede dell’UCEI, per i biancocelesti presenti il presidente Claudio Lotito e il giocatore Jordan Lukaku. In sala anche gli altri rappresentanti di altre società. "Vogliamo riuscire a fare in due anni quello che la Thatcher ha fatto in dieci. La Serie A vuole dare un contributo importante". Queste le parole dell'amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo. Che poi ha continuato: "Vedo quello che ha fatto Lotito per combattere una parte della tifoseria che aveva messo in difficoltà l'intera società e la squadra biancoceleste. Questa è la strada giusta, anche sulla scia del contributo portato da un grande dirigente come Gazidis che viene dalla Premier. Noi dobbiamo prendere uno per uno le persone che stanno rovinando questo sport meraviglioso. Con il riconoscimento facciale è possibile: questo è il lavoro silenzioso che si sta facendo".

