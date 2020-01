Lazio, Jessica Immobile festeggia il suo Ciro: "Immenso"

ROMA - Sempre al fianco del suo Ciro Immobile, la bella Jessica. E l’attaccante, come di consueto, gli dedica ogni gol. Fa la “J” con le dita, contro la Sampdoria un rituale riproposto ben 3 volte. E la moglie, su Instagram dopo il fischio finale dell’Olimpico, ha postato la foto del bomber della Lazio con la didascalia: “Immenso”. Non c’è un aggettivo più azzeccato. E Ciro sotto commenta al miele: “Vita mia”. Una coppia affiatata, non c'è dubbio. Una serenità familiare che consente al bomber di dare il meglio anche in campo. E i risultati si vedono.

Immobile, festa per la tripletta. E il pallone lo porta a casa