Immobile fa sognare: media gol da urlo, va più forte di Higuain

ROMA - È affamato di gol, Ciro Immobile. Si capisce da come corre su ogni pallone, come pressa, come incita i compagni a passargli subito la palla. L’attaccante della Lazio sta battendo ogni record, mai in carriera ha segnato con questa continuità. Le statistiche brillano: 23 reti in campionato in 19 partite. Sogna in grande, così come tutta la squadra. E vuole prendersi tutto, compreso il record di gol in una sola stagione di Serie A che appartiene a Gonzalo Higuain.

Immobile, festa per la tripletta. E il pallone lo porta a casa

Immobile sfida il Pipita

La battaglia è apertissima e Immobile è davanti. Ciro dopo 20 giornate (anche se la Lazio ne ha giocate 19, manca il recupero con il Verona), è a quota 23 gol. Higuain dopo 20 turni aveva fatto registrare 20 marcature. Con questa proiezione, il numero 17 biancoceleste può arrivare a 46 reti totali in stagione, battendo così il record del Pipita di 36. Non è finita. Immobile in testa nella speciale classifica della Scarpa d’Oro, quella che ogni anno premia i migliori attaccanti europei. Ha staccato tutti, per ora è il numero uno. E pensare che è rimasto a secco in 4 match, ma soprattutto a Bologna fu sostituito da Inzaghi e Correa si mangiò il rigore finale. Avrebbe potuto batterlo lui per un altro gol da aggiungere al bottino.