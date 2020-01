Lazio, tifosi autori di saluti fascisti: la società chiede 50mila euro

ROMA – La linea dura della Lazio contro i tifosi autori del saluto romano nel match di Europa League contro il Rennes si fa sentire. Questo il messaggio che, tramite una lettera, la società biancoceleste ha recapitato ai diretti interessati: “Dai filmati eseguiti dagli organi Uefa e dalle indagini della polizia conseguenti, è emerso che Lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati che hanno arrecato un danno quantificabile in 50 mila euro. Pertanto la invitiamo a prendere contatto con la società per concordare una modalità di risarcimento”. Il risarcimento richiesto è causato dal mancato incasso per la squalifica alla Curva Nord nel match successivo, quello contro il Celtic. Il patron Claudio Lotito non fa sconti, ma non è finita qui: abbonamento sospeso per questi “tifosi” in vista delle prossime tre gare della Lazio. Una pena esemplare.

