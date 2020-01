Napoli-Lazio, Inzaghi ne chiama 23: out Luis Alberto

FORMELLO (Roma) - È Luis Alberto l'unico assente illustre dalla lista dei convocati di Simone Inzaghi per il match in programma stasera, alle 20.45 al San Paolo contro il Napoli e valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico della Lazio, che punta a recuperare lo spagnolo per il derby di campionato con la Roma, ha chiamato 23 calciatori:

PORTIERI: Guerrieri, Proto, Strakosha.

DIFENSORI: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Radu, Vavro.

CENTROCAMPISTI: A. Anderson, D. Anderson, Berisha, Jony, Leiva, Lulic, Milinkovic, Minala, Parolo.

ATTACCANTI: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.