Lady Correa dà la carica: "Forza Lazio, ora testa al derby"

ROMA - Joaquin Correa di nuovo in campo contro il Napoli e ora punta il derby. Simone Inzaghi sorride, ha ritrovato l’argentino in gran forma per la sua Lazio. È entrato nella ripresa al San Paolo, ha sfiorato il gol, poi dribbling, scatti. Il problema al polpaccio è un lontano ricordo. E il Tucu riceve anche la carica di sua moglie Desiréè Cordero, che in questi giorni è impegnata a New York con il suo lavoro da modella. Su Instagram, dall’altra parte del mondo, ha incitato il marito: “Con te nonostante la lontananza. Forza Lazio, ora testa al derby”. Correa di sicuro guarda avanti, la stracittadina è l’occasione giusta per ritrovare una maglia da titolare e dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia.

