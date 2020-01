Luis Alberto, fra oggi e domani la verità: verso Roma-Lazio con ansia

NAPOLI - Dalla Coppa Italia al derby con la Roma. Oggi pomeriggio Inzaghi riprenderà la preparazione a Formello con l’idea di controllare subito le condizioni di Luis Alberto, costretto a saltare la trasferta del San Paolo per un affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Il centrocampista spagnolo si era fermato lunedì dopo il riscaldamento e prima di entrare nelle prove tattiche orientate verso i quarti di Coppa Italia con il Napoli. Lo stesso problema lo aveva condizionato nei giorni precedenti all’anticipo di campionato con la Samp. Ieri è rimasto a riposo ed è stato sottoposto esclusivamente a cure fisioterapiche. La Lazio è in ansia per il fantasista andaluso, re degli assist in Serie A e autentica chiave tattica del gioco di Inzaghi. Sarebbe un peccato non poterlo impiegare con la Roma e in un’occasione in cui si potrebbe orientare, almeno in chiave Champions, la stagione. Non si esclude l’ipotesi degli accertamenti clinici, di solito devono passare 24-48 ore dallo stop per i controlli strumentali, ma ieri dal ritiro biancoceleste a Posillipo filtravano segnali di moderato ottimismo. Si è scelta la linea della prudenza per evitare infortuni seri e perché Luis Alberto, a pochi giorni dal derby, non se la sentiva di scendere in campo al San Paolo e rischiare. Non aveva la condizione fisica giusta per affrontare un altro impegno tiratissimo. La sensazione è che possa recuperare e farsi trovare pronto per il derby con la Roma, ma ovviamente bisognerà aspettare: soltanto tra oggi e domani verrà fuori una risposta certa.