Immobile: "Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani"

ROMA - Il giorno dopo serve per smaltire la rabbia. Ciro Immobile usa Instagram per sfogarsi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli. Il rigore fallito dopo lo scivolone sul dischetto, la traversa, la sfortuna. Lazio fuori e Ciro non ci sta: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i can, credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. Forza Lazio”. La settimana è calda, caldissima. Il derby si avvicina, mancano 4 giorni, sui social tanti commenti e critiche. Ma i numeri parlano per lui: 26 gol in 26 apparizioni in tutte le competizioni. Adesso la sfida alla Roma per volare ancora in campionato. La Champions League aspetta. E il sogno scudetto è sempre lì.

