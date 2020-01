Lazio, entusiasmo derby. E la Supercoppa fa il tour negli store

ROMA - Obiettivo derby, obiettivo Champions. La Lazio ha messo alle spalle la delusione Coppa Italia, c’è voglia di correre ancora in campionato. I settori biancocelesti all’Olimpico sono quasi tutti esauriti. Ci sono ancora pochi biglietti per il Distinto Nord Est (prezzo 45 euro), mentre Distinto Nord Ovest e Curva Nord sono già andati esauriti da qualche giorno. L’entusiasmo si fa sentire, i ragazzi di Inzaghi non saranno soli nella sfida alla Roma. La Tribuna Tevere, come ormai accade da anni, è a disposizione dei tifosi giallorossi (lo stesso vale per i tifosi laziali quando la Lazio è la squadra ospitante), presenze biancocelesti si registrano anche in Tribuna Monte Mario lato nord. Si conteranno alla fine circa 20mila sostenitori della Lazio.

Riecco la Supercoppa

La società l’aveva promesso: presto la Supercoppa vinta a Riyad sarà mostrata a tutti i tifosi. Il trofeo vinto lo scorso 22 dicembre contro la Juventus farà il tour nei Lazio Style Official Store e i Macron Store di Roma. Un viaggio per abbracciare tutti i sostenitori che l’hanno festeggiata solo dalla tv. Ci sarà l’occasione per ammirarla e fare foto. Si inizia venerdì prossimo dallo store di Parco Leonardo. Sabato la coppa sarà al Lazio Style di via Propaganda, l’ultimo nato nel cuore di Roma. Poi Valmontone, Prenestina, Roma Est e Calderini. Infine l'appuntamento sabato 8 febbraio al Macron Store di Piazza San Silvestro. L’ultima occasione per un selfie da ricordare.