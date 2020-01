Lazio, Acerbi: "Vinciamo il derby per i nostri tifosi"

ROMA - Manca sempre meno al fischio d'inizio del derby tra Roma e Lazio. Nel pre partita, ai microfoni di Lazio Style Channel, il difensore biancoceleste Francesco Acerbi ha commentato: "Ci aspetta una partita importante, dovremo essere lucidi. Questo è un match che vale tanto per entrambe le squadre, veniamo da una striscia positiva e ce la metteremo tutta per continuare così. Il nostro obiettivo è la Champions. Sentiamo l'appoggio dei tifosi, per noi è molto importante. Cercheremo di vincere anche per loro".

