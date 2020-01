Radu: "Lazio, è un punto d'oro. Noi sorpresi dalla Roma"

ROMA - Si accontenta del punto, Stefan Radu. Il difensore della Lazio, dopo l’1-1 contro la Roma, ai microfoni di Lazio Style Channel ha commentato il risultato del derby: “É un punto guadagnato, non siamo stati brillanti. Il pareggio ce lo teniamo bello stretto, la Roma ha giocato meglio. Un punto è buono. Oggi ci hanno sorpresi, eravamo sicuri di vincere e invece ci hanno sorpreso con questa pressione che non ci faceva uscire dalla difesa. Stasera il nostro gioco ha sofferto per questo motivo. Abbiamo lottato per questo punto, siamo contenti di quello che abbiamo messo in campo per portarlo a casa. Non c’era stanchezza, abbiamo sofferto solo la pressione aggressiva della Roma. Abbiamo avuto tanti giorni per preparare la gara, semplicemente la Roma ha avuto un gioco più bello del nostro".

Derby Roma-Lazio, 1-1 all'Olimpico: Acerbi risponde a Dzeko