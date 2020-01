Lazio, altro odio social per Immobile: "Ma non ce l'hai l'elicottero?". La moglie: "Mostri!"

ROMA - Niente sfottò, ma un vero e proprio insulto via social network. Ciro Immobile continua ad essere bersaglio di odio. Una cattiveria gratuita, l’ennesima verso l’attaccante della Lazio: “Ma Immobile ce l’ha l’elicottero?”. Chiaro il riferimento al tragico incidente in cui ha perso la vita la star dell’NBA, Kobe Bryant. La moglie del bomber biancoceleste non ci sta e sempre su Instagram ha commentato amareggiata: “Povertà d'animo. Ma dico io, dopo una tragedia del genere, come si possono scrivere certe cose?”, le parole di Jessica. Che poi ha continuato: “Per carità, nessuno può piacere a tutti, ma ci sono modi e modi. Qui si parla di ignoranza, cattiveria, qui si tratta di essere mostri! Io ho paura di queste persone, mi fanno pena e tristezza. Ma non state bene per nulla! Ogni giorno che passa rimango sempre più senza parole”.

Derby Roma-Lazio, 1-1 all'Olimpico: Acerbi risponde a Dzeko