Lazio, ripresi gli allenamenti: Correa assente

FORMELLO - E Correa non si allena. L’argentino non c’è alla ripresa degli allenamenti in casa Lazio. Le sue condizioni devono ancora essere valutate, era uscito contro la Roma nel derby per un forte indolenzimento al polpaccio, si teme una lesione. Farà gli esami clinici nelle prossime ore. Qualora dovesse essere confermato l’infortunio, resterebbe fuori 20-30 giorni.

Inzaghi non forza

Dopo il giorno di riposo, Simone Inzaghi ritrova i suoi, ma dosa le forze. Milinkovic, Patric, Radu, Adekanye e Luis Alberto lavorano a parte, in campo tutti gli altri. Non hanno ancora recuperato Cataldi e Lukaku. L’unica buona notizia arriva da Marusic: l’esterno sta per tornare, può essere finalmente un’alternativa in più sulla fascia destra, con il solo Lazzari a disposizione in quel ruolo. La partita di domenica contro la Spal è ancora lontana, serve gestire la rosa senza forzare. Domani doppia seduta, ma soprattutto si attendono notizie confortanti per quanto riguarda Correa.