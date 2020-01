Lazio, Immobile e compagni fanno i camerieri alla cena di suor Paola

ROMA - I giocatori camerieri per una sera: come sarà andata? La Lazio e suor Paola insieme per beneficenza. La So.Spe, l’associazione della religiosa tifosissima dei colori biancocelesti, ha organizzato una cena di solidarietà. A servire ecco Acerbi, Immobile, Cataldi e Parolo. Grembiule addosso, vassoio alla mano e via tra i tavoli a portare piatti di pasta e non solo. Prima di tutto un antipasto, dopo addirittura due primi. Parolo sembra essere a suo agio, ma poi fa cadere un piatto. “Licenziatelo”, grida qualcuno tra le risate.

L’evento

La cena è nata anni fa per raccogliere fondi a favore dei terremotati del terremoto di Amatrice. Poi da lì è diventata un evento imperdibile. Alla serata presente anche la Supercoppa vinta a Riyad a fine dicembre. E tra i tavoli c’è pure Delio Rossi, l’ex allenatore della Lazio che ha lasciato ottimi ricordi. Cori per lui, per Immobile, per Parolo, vero mattatore della serata insieme ad Acerbi. A fine serata asta con maglie e palloni autografati dai giocatori, i fondi andranno poi in beneficenza.