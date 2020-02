Lazzari minacciato di morte: "Non lo meritavo"

ROMA - Manuel Lazzari è stato tra i protagonisti in campo nella partita della Lazio contro la sua ex squadra, la Spal. Alcuni tifosi del club ferrarese non hanno gradito la sua esultanza sotto la curva biancoceleste al gol del 2-0 firmato da Felipe Caicedo e hanno insultato e minacciato l'esterno, che fino all'anno scorso giocava nella squadra di Semplici.

La Lazio travolge la Spal 5-1

Lazzari: "Le minacce di morte non le merito"

Il numero 29 biancoceleste ha risposto con una storia su Instagram: "Le minacce di morte non le merito. In quei 7 anni ho dato tutto, ringrazierò per sempre la Spal. Per sempre. Però questo non lo meritavo".