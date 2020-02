Lazio, Immobile e la moglie Jessica ballano: il video diventa virale

ROMA – Ciro Immobile è ancora protagonista di un balletto con la moglie Jessica, che ha pubblicato la performance del bomber della Lazio in un video su Instagram, diventato virale in meno di mezz'ora. Già a dicembre la signora Immobile, molto seguita sui social network, aveva diffuso un video analogo in cui l’attaccante veniva coinvolto in una danza, seguendo le indicazioni sullo schermo della tv di casa. Negli anni scorsi, poi, altre immagini di balletti tra i due erano stati pubblicati sul profilo social della donna. Stavolta marito e moglie sono uno di fronte all’altra, con il capocannoniere della Serie A che cerca di seguire simmetricamente, non senza qualche sorriso divertito, i movimenti di Jessica.