Lazio, Tare: "La squadra è competitiva. Abbiamo cercato un attaccante"

ROMA - Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita del campionato di Serie A tra Lazio e Verona. Il dirigente dei biancocelesti ha parlato degli ultimi giorni di calciomercato e della ricerca dell'attaccante, spiegando: "Perchè non è arrivato l'attaccante? Perchè abbiamo fatto delle valutazioni, non mi piace ripetermi. La squadra è competitiva. Abbiamo avuto dei problemi fisici e negli ultimi giorni abbiamo cercato di portare a casa un attaccante. Tutto qui". "Ci aspetta una partita difficile. Il Verona è una squadra forte, con grandi giocatori. Giocano ad un'intensità altissima, l'abbiamo preparata bene speriamo di vincere perchè giochiamo in casa" sono invece le parole di Lucas Leiva.

