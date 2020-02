Lazio, Immobile re del fantacalcio: va in video con gli Autogol

ROMA - Il re dei bomber in Serie A, il re del fantacalcio italiano: Ciro Immobile. Sono 25 i gol in 22 partite di campionato, un bottino che rende felici tutti i tifosi della Lazio e tutte quelle persone che si divertono al famoso gioco di gestione di squadre virtuali. E così il bomber biancoceleste è uno dei protagonisti di un video de "Gli Autogol" in vista del mercato di riparazione. Seduto su un trono, scettro in mano e corona in testa ascolta chi lo ha scelto: “Le chiedo, mio re, una doppietta alla prossima giornata”. E punisce invece, chi non ha avuto il coraggio di puntare su di lui: “La prossima giornata ti faccio tripletta contro”. Suona come una minaccia vera e propria. Per i tifosi della Lazio invece, è musica dolce per le orecchie.

