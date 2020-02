Lazio, occhio ai diffidati: in 4 rischiano per l'Inter

ROMA - Attenzione ai diffidati contro il Parma, a questo punto della stagione in casa Lazio si fanno anche certi calcoli. Al Tardini non ci saranno Milinkovic e Radu, fermati per un turno dal Giudice Sportivo. E tra i calciatori a rischio squalifica ci sono Acerbi, Cataldi (pronto al rientro), Immobile e Luiz Felipe. I quattro, qualora dovessero rimediare un altro cartellino giallo, saranno costretti a saltare la prossima sfida. All’Olimpico arriverà l’Inter per un match troppo importante per la classifica. Uno scontro diretto che Inzaghi si augura di giocare con tutti i suoi migliori giocatori. Ecco perché il tecnico biancoceleste catechizzerà i suoi. Nessun dettaglio va lasciato al caso, l’Inter si avvicina. Prima c’è da vincere contro il Parma evitando gialli pesantissimi.

