Lazio, Lulic è fermo. Caicedo ancora con Immobile

FORMELLO - Simone Inzaghi sorride a metà: riabbraccia definitivamente Cataldi e Correa che tornano ad allenarsi in gruppo, ma ora è preoccupato per Lulic. Il capitano della Lazio in mattinata ha fatto dei controlli alla clinica Paideia per il solito problema alla caviglia. Domani, durante la rifinitura, si capirà se sarà della partita contro il Parma. In caso contrario, pronto Jony.

Le idee di Inzaghi

Caicedo c’è, il fastidio al polpaccio è stato smaltito in un giorno. Farà coppia con Immobile, Correa non verrà rischiato. Inzaghi dovrà fare a meno anche di Radu e Milinkovic, squalificati. Il primo verrà sostituito da Acerbi spostato sul centrosinistra, il secondo da Parolo. In difesa pronti anche Bastos, in vantaggio su Patric, e Luiz Felipe (farà il centrale). Con Lulic fuori, si scalda Jony per la fascia sinistra. Su quella destra toccherà ancora a Lazzari. Domani mattina la rifinitura, poi la partenza per Parma a caccia di altri punti.