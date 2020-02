Lazio, festa sui social dopo Parma: "Non ci fermiamo!"

ROMA - Da casa davanti alla tv Sergej Milinkovic-Savic ha sofferto e poi esultato con la sua Lazio. Il centrocampista, squalificato, ha festeggiato la vittoria di Parma per primo sui social: “Non ci fermiamo!”. Poi tocca a Lucas Leiva, uno dei protagonisti del Tardini: "Grande vittoria per continuare il nostro cammino". Gli fa eco un altro brasiliano, Luiz Felipe: "Bravi ragazzi, non era facile, +3". Ecco Patric: "In un campo molto difficile, recuperiamo forze e pensiamo alla prossima con umiltà. Forza Lazio sempre”. Chiude un'altra serata magica Luis Alberto: "Orgoglioso di far parte di questa squadra. Insieme abbiamo fatto un passo MOLTO importante. Abbiamo la motivazione, il desiderio, la forza e l'ambizione. Ora più che mai". E sotto Strakosha commenta ironico: "Mago, potevi fargliela vedere un po' la palla".

