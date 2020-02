Lazio, Lotito: "L'arbitraggio di Parma? E' fuori luogo parlarne"

MILANO - "Le polemiche del Parma per l'arbitraggio? Non ho mai espresso giudizi sugli arbitraggi perché è fuori luogo e non lo ritengo utile, soprattutto dopo la partita. Penso che la Lazio abbia meritato e tutte le interpretazioni fatte a posteriori siano prive di fondamento". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato le polemiche sugli arbitri dopo la gara di ieri col Parma, intervenendo a margine della 'conviviale Interclub', promossa dal Club Rotary Milano Porta Venezia, dal tema 'Protagonisti nel paese'.

Lotito: "Lazio feroce contro l'Inter"

"Crisi Juve? Non credo alla crisi di squadre come la Juve. Ci può stare che in una partita non si raggiungano obiettivi, capita a tutte le squadre - ha detto ancora il patron biancoceleste - la Juve è una squadra di altissimo livello, il campionato sarà aperto fino alla fine. Mi auguro che domenica contro l'Inter la Lazio scenda in campo con quella determinazione e ferocia agonistica che finora l'ha contraddistinta e le ha permesso di portare a casa i risultati".