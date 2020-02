Lazio, primo allenamento in vista dell'Inter: ok Bastos, Lulic no

FORMELLO - Inizia la settimana di allenamento in vista dell’Inter, Simone Inzaghi ritrova la sua Lazio dopo un giorno di riposo. La sfida con i nerazzurri vale tantissimo, il tecnico biancoceleste ha chiesto subito concentrazione. Bastos è tornato in gruppo, Lulic non ancora.

Lazio, ora c’è l’Inter

Il difensore angolano si era fermato prima del match di Parma per un problema al piede. Oggi è completamente recuperato. Discorso ben diverso per Senad Lulic. Il capitano della Lazio è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia, le sue condizioni non sono al meglio e vengono monitorate di giorno in giorno. È presto per fare previsioni, in caso di altro forfait il suo posto lo prenderà ancora una volta Jony. Domani doppia seduta mattina e pomeriggio con tanto di pranzo di squadra dentro il centro sportivo. L’unione fa la forza, le riunioni intorno alla tavola stanno diventando un appuntamento fisso. E i risultati si vedono.