Lazio, la tua forza è anche in difesa: in casa è un bunker

ROMA - Spettacolare in attacco, forte in difesa. Ecco la Lazio che corre per lo scudetto con un equilibrio invidiabile. Perché mentre davanti Immobile e compagni fanno scintille, dietro Acerbi ha messo tutti in riga. Con l’ex Sassuolo il reparto difensivo è diventato un muro. Il bilancio parla chiaro: 20 gol presi in 23 giornate, così come l’Inter, meno della Juventus (incassati 23). Il salto in avanti dei ragazzi di Inzaghi è visibile anche rispetto alle tre stagioni passate sempre con il tecnico piacentino: 27, 29 e 25 gol subiti.

Il prof Acerbi

Francesco Acerbi è il perno della difesa della Lazio. Con lui tutti i compagni di reparto sono migliorati. Passi in avanti per Luiz Felipe, Patric, Bastos e Radu. Solo il neo acquisto Vavro, per colpa di infortuni, non ha ancora ingranato. Ad oggi i ragazzi di Inzaghi sono la squadra di Serie A che ha incassato meno gol in casa (9), mentre in trasferta solo l’Inter ha fatto meglio, 10 contro gli 11 dei biancocelesti. Domenica lo scontro diretto tra le due migliori difese del campionato, è tutto pronto.