Lazio, Lulic si opera alla caviglia: oggi l'intervento

ROMA - Simone Inzaghi perderà Senad Lulic per un po’. Il capitano della Lazio oggi si opera alla caviglia. Lo staff sanitario biancoceleste ha valutato, insieme al calciatore, la via dell’intervento chirurgico. Senad da inizio anno soffre di un forte fastidio alla caviglia sinistra, ha giocato con il dolore, si è fermato, poi tornato. Il forfait definitivo durante il match contro il Verona. Le prime terapie conservative non hanno portato risultati sperati, ecco perché verrà operato. Sconosciuti i tempi di recupero, Inzaghi spera di riavere il suo capitano il prima possibile.

