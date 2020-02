Lazio, che sorpresa Strakosha: è il miglior portiere del fantacalcio

ROMA - Una notizia che farà felici tutti i giocatori del fantacalcio, una notizia che sicuramente conferma gli ottimi numeri di un ragazzo cresciuto tantissimo. Thomas Strakosha della Lazio è il miglior portiere del famoso gioco di squadre virtuali. Lo dicono i numeri: l’estremo difensore biancoceleste non ha mai saltato una partita, 23 su 23 e con la sua squadra vanta la miglior difesa della Serie A insieme a quella dell’Inter (20 reti subite). Ma non è finita: Thomas vanta anche il maggior numero di clean sheet (8 come Donnarumma e Silvestri). La fantamedia è di 5.59, basta e avanza per essere il migliore anche davanti ad Handanovic (fermo a 5.55) e ad altri portieri di livello.