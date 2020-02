Lazio Club New York, donazioni da record: in meno di 24 ore raccolti 9mila euro

ROMA - Laziali dal cuore grande. In tanti, tantissimi, hanno messo mani al portafogli e aiutato il Lazio Club New York attraverso la donazione online. La raccolta fondi, dopo l’incendio che ha distrutto il ristorante Via della Pace, è partita subito. Il locale, vero e proprio ritrovo dei tifosi biancocelesti della Grande Mela, non è agibile. Serviranno soldi, amore, passione per ricreare un “covo” perfetto e tifare la Lazio anche oltreoceano. Ieri sera erano stati raccolti già 9mila euro, una somma incredibilmente alta in meno di 24 ore. Tanti poi i messaggi di supporto al club, inviati dall’Italia e da tutto il mondo. E le donazioni continueranno presto anche tramite Facebook. Da New York giurano: "Le aquile torneranno a volare più in alto di prima".