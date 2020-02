Lazio-Inter, l'ex De Vrij: "Ho bei ricordi in biancoceleste. Inzaghi il top"

ROMA - Non sarà mai un match come tutti gli altri Lazio-Inter per Stefan De Vrij. L’ex difensore biancoceleste, domenica, affronterà il suo passato fatto di grandi partite, vittorie e trofei. Lo farà con la maglia nerazzurra. In un’intervista rilasciata sul canale YouTube della Serie A, l’olandese si è confessato ricordando il suo passato: “Il periodo alla Lazio è stato indimenticabile, sono stato benissimo, me lo ricorderò per sempre. Abbiamo vinto partite bellissime come la Supercoppa e le due finali di Coppa Italia. E siamo sempre arrivati in alto in classifica. Lo ricordo come un bel periodo in tutto e per tutto”. Sulla corsa in campionato, De Vrij ammette: “La Lazio sta attraversando un bel momento, così come la Juventus e l’Inter. La corsa per lo scudetto sarà entusiasmante. Non sono sorpreso dai biancocelesti, Inzaghi è forte a creare spirito di squadra. Non si arrendono mai, hanno vinto tante partite nei minuti finali, hanno dimostrato carattere. Il merito è tutto del tecnico”.