Lazio-Inter, Immobile e Caicedo pronti: sono la coppia gol migliore in Europa

ROMA - Un dubbio attanaglia la mente di Simone Inzaghi: Caicedo o Correa al fianco di Immobile nel match tra Lazio e Inter? La decisione non è stata presa, ma c’è un dato chiaro: il Panterone con Ciro sono la coppia gol più prolifica d’Europa. Un tandem da 33 gol, nessuno nel vecchio continente ha fatto meglio, nemmeno Lukaku-Lautaro Martinez (28 reti), i due assi di Conte pronti a scendere in campo all’Olimpico e far sognare ancora i tifosi nerazzurri.

Il duo perfetto

Immobile e Caicedo, 25 reti il primo, 8 il secondo. Totale: 33. In Serie A sono davanti a Ilicic e Muriel con 26 gol. Nella top cinque dei campionati europei (Italia, Germania, Spagna, Francia e Inghilterra) i due biancocelesti guardano tutti dall’alto. A quota 29 ci sono Lewandowski e Gnaby del Bayern Monaco, a 28 Mbappé e Neymar del Paris Saint-Germain, giù dal podio Aguero e Sterling del Manchester City (27). Ancora più sotto Salah e Mané dell’incredibile Liverpool (25). Inzaghi potrebbe dunque far giocare ancora Caicedo nel match contro l’Inter. I numeri sono dalla sua parte. E Immobile è pronto: non va in gol da due partite, quest’anno non era mai successo.