Lazio, Luis Alberto a caccia del primo gol all'Inter

ROMA - Uno spettacolo di palloni filtranti, di passaggi verticali. Apparecchia gol servendo assist, fabbrica prodigi, s’è messo a correre come non mai (più di 11 chilometri percorsi a Parma), a recuperare palloni come un mastino (11 al Tardini, 142 totali in A), a guerreggiare (13 duelli sempre contro i gialloblù). Non pago fa anche il regista aggiuntivo, il factotum Luis Alberto. E’ il primo assistman del campionato, è il secondo giocatore per palloni giocati (1777), più di lui solo Brozovic dell’Inter (1791), al terzo posto c’è Di Lorenzo del Napoli (1776), segue Pjanic della Juve (1738), il quinto è Sabelli del Brescia (1713). Luis Alberto e Brozovic si ritroveranno in campo domani per quanto non occupino le stesse corsie. Brozovic è il perno del centrocampo di Conte, Luis Alberto è il 10 travestito da mezzala, ha licenza di giocare come più gli piace. Il pallone deve passare dai suoi piedi, se ne è impadronito.

I gol

Il Mago della Lazio aspetta l’Inter con un cruccio: non ha mai segnato ai nerazzurri in cinque partite, di cui quattro di campionato. Ci è riuscito contro il Milan nel 2017-18, ce l’ha fatta contro la Juve (nella finale di Supercoppa di dicembre), ha colpito contro la Roma (nel match di andata di quest’anno).

