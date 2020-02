Lazio-Inter, la probabile formazione biancoceleste: Correa favorito su Caicedo

FORMELLO - Simone Inzaghi non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi, lo farà domani a poche ore dal match tra Lazio e Inter. Ballottaggi apertissimi in tutti i reparti: difesa, centrocampo e attacco. Occhi puntati soprattutto davanti: il tecnico biancoceleste ha provato Correa con Immobile durante l’ultimo allenamento in vista della partita.

Lazio-Inter, i biancocelesti a lavoro tra sorrisi e concentrazione

Inzaghi ci pensa ancora

Andiamo con ordine. I primi due calciatori a giocarsi una maglia da titolare sono Patric e Luiz Felipe. Se fino a ieri il brasiliano era in vantaggio, oggi le cose sono cambiate: potrebbe spuntarla lo spagnolo. L’altro dubbio riguarda la fascia destra: Marusic o Lazzari? Inzaghi ha provato il montenegrino, che alla vigilia è così in vantaggio sull’ex Spal. E in avanti, come detto, Correa favorito su Caicedo. Sono questi i pensieri che l’allenatore biancoceleste si porterà avanti ancora. Un po’ di pretattica c’è, ma è pur vero che una decisione definitiva non l’ha ancora presa. Per il resto i soliti confermati: Strakosha in porta, Acerbi e Radu a completare la linea difensiva. A centrocampo sicuri Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Jony. Domani ultima sgambata, utile a scacciare via i dubbi. L’Inter aspetta, il match non si può sbagliare.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.