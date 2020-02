Lazio-Inter, Tare: "C'è entusiasmo, ma piedi per terra. Scudetto? Serve stagione perfetta"

ROMA - Lazio e Inter una sfida da scudetto. All’Olimpico, davanti a circa 60mila spettatori, si affrontano due squadre pronte a rincorrere la Juventus. Il ds biancoceleste Igli Tare, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del match: “Questa è una partita importante, ma non decisiva. Dobbiamo semplicemente cercare di fare quello che abbiamo fatto fino adesso senza sentire la pressione. Siamo riusciti a portare in questa città un grande entusiasmo, si percepisce durante la settimana, in questo momento abbiamo bisogno di queste cose. Le parole di Klopp? Ho letto che non guarda il calcio italiano, non so come faccia a dire che vinceremo lo scudetto. Per vincerlo serve la stagione perfetta, l'entusiasmo perfetto, servono tante cose. Per questo dico di stare con i piedi per terra, mancano tante partite e ci sono tanti punti in ballo, ogni settimana può cambiare il verdetto. Per questo siamo chiamati in causa a mantenere il passo, stasera cercheremo di vincere anche questa difficile partita".

Tare e l’ambiente

Il ds della Lazio ha parlato anche delle sue intuizioni di mercato: “Sarei scorretto a fare un nome in particolare, ma siete stati bravi a nominare Caicedo e Luis Alberto (ride, ndr). L'ambiente? Penso che il lavoro alla lunga paga, siamo stati bravi a mantenere la pazienza e continuare su una strada difficile, in cui tanta gente all'inizio non credeva. Adesso dobbiamo essere bravi a cogliere questo momento e cercare di far salire la mentalità per una squadra che ha bisogno di tornare sui palcoscenici importanti. Aumento del premio scudetto? Con Lotito il risultato è garantito anche sui premi (ride, ndr)".