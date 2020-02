Lazio, balzo in classifica e… in Borsa: +12%

ROMA - Una vittoria per credere davvero al sogno scudetto, la Lazio batte l’Inter e si mette all’inseguimento della Juventus prima in Serie A. E il titolo societario vola a Piazza Affari. A Milano ha aperto la settimana con un segno super positivo: +12%, con azioni scambiate sopra quota 2 euro. L’ultima volta era stato nel 2004, sedici anni fa. L’intero guadagno dall’inizio dell’anno è del 32%. E gli investitori ci puntano tantissimo con 2 milioni di pezzi già passati di mano. Vola la Lazio in Borsa, e dopo la vittoria contro l’Inter ancora di più, perché il tran tran degli acquisti è scattato proprio nelle ore successive del match dell’Olimpico. Gongola il presidente Claudio Lotito, che vede il club diventare sempre più forte anche in campo economico.