Lazio, effetto scudetto: a Genova settore ospiti già esaurito

ROMA - Un’altra trasferta, un’altra ondata biancoceleste pronta a spingere sempre più su la Lazio. I biglietti per il settore ospiti del “Ferraris” di Genova sono andati esauriti in poco tempo. Polverizzati 2.032 posti appena aperta la prevendita. Il match contro il Genoa, che si giocherà domenica 23 febbraio ore 12.30, è un’altra tappa fondamentale del percorso della Lazio. Una trasferta insidiosa, con i ragazzi di Inzaghi alla ricerca di altri punti per alimentare il sogno scudetto. Non saranno però soli: più di 2mila voci si udiranno dagli spalti per regalare amore e passione.

