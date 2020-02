Ciro Immobile compie 30 anni

ROMA - La Lazio dopo il successo di domenica sera contro i nerazzurri è pronta a sfidare Juventus e Inter in questa corsa scudetto che si preannuncia quanto mai agguerrita.

Simone Inzaghi non si nasconde e afferma di volerci provare, ma senza ossessioni perchè l'obiettivo rimane l'ingresso in Champions League.

Un'annata fino ad ora formidabile per i biancocelesti ed in particolare per il bomber Ciro Immobile che con i suoi gol sta trascinando la propria squadra. Fino ad ora ha segnato 26 reti in campionato e guida in solitaria la classifica marcatori (Ronaldo è fermo a quota 20 gol); Immobile al momento è in testa anche alla classifica della Scarpa d'oro, con 52 punti tiene a distanza il bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski.

Scarpa d'Oro: Immobile tenta la fuga, Haaland aggancia Ronaldo

Un momento davvero magico per il numero 17 biancoceleste che giovedì 20 febbraio spegnerà 30 candeline, non poteva festeggiare in un momento migliore. Il Corriere dello Sport ha preparato un meraviglioso inserto dedicato a Immobile che i lettori potranno ricevere in regalo con il quotidiano nel giorno del suo compleanno, giovedì 20 acquistando il Corriere dello Sport.

Prenota la copia al tuo edicolante.