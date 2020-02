La Lazio inizia a pensare al Genoa: Inzaghi chiede concentrazione

FORMELLO - Fine dei festeggiamenti, fine del meritato riposo. La Lazio si mette alle spalle la bella partita contro l’Inter e ritorna a sudare agli ordini di Simone Inzaghi. Il momento è magico, l’euforia serve, ma ci vuole anche tanta concentrazione. Domenica sfida al Genoa, una trasferta insidiosa da non sbagliare.

Lazio, che sorrisi a Formello dopo l'Inter: c'è anche Luis Alberto

Si riparte

Luis Alberto c’è, lo spagnolo ieri aveva destato un po’ di preoccupazione dopo che si era presentato in clinica Paideia. Controlli strumentali ok, viene monitorato spesso per evitare problemi muscolari. Inzaghi a Genova dovrà fare a meno di Luiz Felipe, fermato per un turno dal giudice sportivo. Solito ballottaggio in difesa, giocherà uno tra Patric e Bastos insieme ad Acerbi e Radu. E dubbio anche in attacco, con Correa che scalpita per scendere in campo dal primo minuto. Questa volta potrebbe finire in panchina Caicedo. A centrocampo Inzaghi farà le sue valutazioni tra giovedì e venerdì: potrebbe spostare Marusic a sinistra lasciando Jony fuori. Attenzione poi ai diffidati: Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile e Lazzari sono a rischio squalifica. Guai a beccare cartellini gialli in vista di Bologna, Atalanta e Fiorentina.