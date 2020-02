Immobile innamorato di Lazio: "Compagni speciali. Luis Alberto mi conosce meglio di Jessica"

ROMA - Ciro Immobile l’idolo dei tifosi della Lazio, Ciro Immobile l’idolo della sua famiglia. Non poteva essere altrimenti per un calciatore stratosferico e un marito-padre esemplare. L’attaccante biancoceleste, tramite Instagram, ha risposto a un po’ di domande dei suoi followers: “In squadra vado d’accordo con tutti, i miei compagni sono fantastici. Tirare un rigore? Non è facile, ma la pressione e lo stress fanno parte del calcio. A volte va bene, a volte va male…”.

Immobile e i tifosi

Il rapporto con la città è incredibile. Immobile a Roma si sente a casa: “La gente educata mi fa sorridere ed emozionare quando mi dicono che sono una brava persona. I laziali all’Olimpico? Emozione incredibile. Per la città non giro più con Lazzari, l’ho licenziato come autista perché non conosce bene le strade. Acerbi? È più geloso lui che Jessica. E Luis Alberto mi conosce meglio di mia moglie”. Chiusura su alcuni compagni: “Correa e Caicedo sono due amici e due giocatori straordinari. Con il Sergente Milinkovic mi trovo bene e Straskosha è troppo forte. Leiva? Un campione in campo e fuori”. Ecco la Lazio descritta dal suo uomo più rappresentativo. Un gruppo, una famiglia che sognano in grande dopo una stagione fin qui straordinaria.