Lazio, a Genova con il pienone di tifosi: previsti 5mila laziali

ROMA - La Lazio non sarà sola a Genova, si prevede un esodo di tifosi biancocelesti. Contro il Genoa vietato sbagliare, anche perché gli ultimi precedenti non sorridono: nelle ultime 9 partite si contano 1 vittoria (con Inzaghi in panchina), 5 sconfitte e 3 pareggi. Un altro tabù da sfatare per centrare punti-scudetto. I ragazzi di Inzaghi ci proveranno con l’aiuto della gente laziale. Polverizzati i 2mila tagliandi del settore ospiti in un giorno, il club rossoblù ha deciso di metterne a disposizione altri, aprendo la libertà di acquisto anche per le altre zone dello stadio. A Genova è ampiamente libera la Gradinata Sud (capienza totale oltre 9mila posti), che molto probabilmente verrà riempita dai tifosi biancocelesti. Sarà difficile quantificare effettivamente quanti laziali si presenteranno in Liguria, ma la proiezione lascia intendere che si potrebbe arrivare verso quota 5mila.

