Sogno Giroud, Lazio in attesa

ROMA - Il Telegraph è tornato a parlarne nello scorso week-end. Un precontratto offerto dalla Lazio a Olivier Giroud: due anni di ingaggio a 3,5 milioni di euro più bonus sino al 2022. E’ una traccia da seguire. Il ds Tare e Lotito non mollano il centravanti francese, 33 anni, in scadenza a giugno. Poteva essere l’asso da aggiungere alla batteria offensiva di Inzaghi per correre verso lo scudetto, sarebbe il primo colpo Champions della prossima stagione. Vedremo. La società biancoceleste, a fine gennaio, era determinatissima, convinta di chiudere l’operazione. Lotito, quando s’impunta, non molla. Proverà a portarlo anche in estate. Molto dipenderà dalla disponibilità del francese. Giroud non ha fretta di scegliere, è ovvio. Il 31 gennaio si sarebbe trasferito a Roma in accordo con il Chelsea. A parametro zero potrà decidere il proprio futuro in totale autonomia, riscuotendo un premio alla firma e reclamando un ingaggio ancora più ricco. La concorrenza, per la Lazio, rischia di diventare insostenibile.Ecco perché è meglio non illudersi e andarci piano. Lotito e Tare possono fare leva sui sentimenti e sul progetto, sul fascino di una piazza come Roma e sul rinnovato entusiasmo. Per Inzaghi sarebbe più semplice gestirlo. Per confermarsi in campionato, fare una buona figura in Champions e ritentare il solito percorso in Coppa Italia uno come Giroud accanto a Immobile, Caicedo e Correa sarebbe l’ideale. Quattro punte forti sono il minimo per un club ambizioso.

A fine gennaio Giroud aveva detto sì alla Lazio e riceveva le telefonate di Conte, suo ex allenatore a Stamford Bridge. L’ha bloccato il veto di Lampard, che non lo aveva più convocato dall’inizio di dicembre. Il francese, per restare a Londra, ha chiesto e ottenuto di essere ripreso in considerazione. [...]

