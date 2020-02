Lazio, Leiva può diventare campione con... il Liverpool: lo scenario

ROMA - Una situazione assurda, ma vera. Al Manchester City, dopo l'esclusione per le prossime due stagioni dalle competizioni europee per violazione del Fair play finanziario, potrebbe essere tolta anche la vittoria della Premier League del 2014. La Lega inglese infatti, attende la decisione: qualora le violazioni finanziarie riscontrate dalla UEFA dovessero essere confermate, cancellerà il City dall’albo dei vincitori. Tradotto: Liverpool campione d’Inghilterra 6 anni dopo. I Reds infatti, quella stagione la chiusero ad appena due punti dai Citizens allenati da Manuel Pellegrini. E in quella formazione c’era anche Lucas Leiva. Il brasiliano, dal 2017 alla Lazio, con il Liverpool ha vinto ufficialmente solo una Coppa di Lega (2012). La situazione può cambiare. Il primo a parlarne è stato l’ex capitano Steven Gerrard: “Sono molto interessato per ovvie ragioni. Ma dobbiamo aspettare”.

