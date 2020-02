Lazio, Immobile fa 30: gli auguri della moglie Jessica con il Corriere dello Sport-Stadio

ROMA - Sempre insieme con amore e ironia. La ricetta del matrimonio tra Ciro Immobile e la sua Jessica è di quelle semplici, ma efficaci. L’attaccante della Lazio oggi compie 30 anni. Un bel traguardo della sua vita da uomo diventato grande calciatore. La moglie, su Instagram, ha scritto un lungo messaggio: “Se penso che di questi 30, 8 li abbiamo passati insieme mi sento la donna più fortunata del mondo, perché ho trovato l’uomo che sognavo da bambina ed il papà che desideravo per i miei figli. Grazie per aver reso la mia vita speciale. Oggi ti auguro tutto ciò che di più bello esiste, anche se il regalo più grande continui a farmelo tu ogni volta che mi sorridi”. Una dichiarazione d’amore speciale, poi la chiosa finale: “Ti amo infinitamente e solo per oggi ti concedo un’ora di PlayStation in più…”.

Il Corriere dello Sport-Stadio celebra Immobile: inserto speciale in edicola