Lazio, Jony pronto per Genoa. E Correa è favorito su Caicedo

FORMELLO - Un giorno particolare in casa Lazio, si festeggiano i 30 anni di Ciro Immobile. Stasera grande festa a Palazzo Brancaccio, ma bisogna pure rimanere concentrati e sudare. Domenica la trasferta a Genova, un match da non sbagliare per rimanere attaccati al sogno scudetto. Inzaghi apre la mattinata con una seduta video per studiare la formazione di Nicola. In mezzo c’è l’occasione anche per fare gli auguri ad Immobile. Poi seduta tattica.

Ancora Jony

A sinistra sembra non ci siano dubbi, Inzaghi dovrebbe confermare ancora Jony al posto dell’infortunato Lulic. Lukaku non dà garanzie fisiche, si allena con alternanza per i soliti problemi fisici. L’unica idea è spostare Marusic a sinistra, mossa già vista nella ripresa di Lazio-Inter. Ma il montenegrino è stato provato solo tra le riserve alternandosi sulla fascia destra a Lazzari. E davanti? A Genova potrebbe toccare a Correa per fare coppia con Immobile. Poi tutti a casa per prepararsi alla festa in maschera: va celebrato il compleanno di Ciro in grande stile.