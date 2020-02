Inzaghi: "Lazio, voglio umiltà. Con il Genoa altro step per crescere"

FORMELLO - Un'altra vittoria per non fermarsi proprio ora. La Lazio sfida il Genoa in trasferta andando a caccia di altri punti utili per il sogno scudetto. Il cammino dei biancocelesti è fin qui da incorniciare, ma gli uomini di Nicola saranno avversari ostici. Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato del match che sarà: "Con l’Inter abbiamo fatto un’ottima gara da squadra matura. Siamo andati sotto, poi con lucidità l’abbiamo ribaltata. Vittoria meritata contro una grande squadra. Adesso serve umiltà: contro il Genoa ce ne sarà bisogno, ma allo stesso tempo c’è consapevolezza dei nostri mezzi. Con questi ingredienti le sfide si possono vincere. Domani non sarà semplice, affrontiamo una squadra che sta vivendo un ottimo momento e un allenatore che dà organizzazione. L’anno scorso andammo con tanti problemi di formazione, non finì bene. Mancheranno Lulic e Luiz Felipe che è squalificato. Acerbi ha avuto un problemino giovedì, ha stretto i denti, domani valuteremo se potrà scendere in campo".

Inzaghi in conferenza stampa

L’allenatore biancoceleste ha parlato anche di Correa: “Sta molto bene, per me domenica scorsa contro l’Inter ci ha aiutato moltissimo facendo quello che gli avevo chiesto. Vedremo se sarà titolare, in settimana ho alternato gli attaccanti. Dovrò fare le mie scelte: Correa, Caicedo e Immobile hanno le stesse probabilità di giocare”. Poi sullo scudetto: “Posso dire che conosciamo qual è il nostro obiettivo. In questo momento abbiamo 17 punti di differenza dalla quinta. Certo, veniamo da quindici vittorie e tre pareggi, siamo in un ottimo momento, ma meglio non guardare avanti. Mancano tante partite, più in là, ad aprile inoltrato, si potranno trarre alcune conclusioni". Ancora su Acerbi: “Ci stiamo ragionando, si è allenato ieri, ha giocato tante partite. Farò le mie valutazioni insieme allo staff. Lui non si tirerà indietro. Le fasce? Marusic e Lazzari stanno facendo bene, mi mettono questo dubbio. Normale che l’assenza di Lulic pesi tanti: è il capitano, un giocatore fisico. L’aspetto primario però restano gli allenamenti, come si allenano i miei. Ho ancora il dubbio su Marusic e Lazzari, bello averne di dubbi così".

Il livello della Lazio

Sulla crescita della squadra da inizio anno, Inzaghi ha commentato ancora: “Il rendimento è altissimo, abbiamo ricevuto tanti consensi positivi, i ragazzi sono stati esaltati. Mancano tante partite, tutti ci guardano, serve umiltà per affrontare ogni gara con voglia e aggressività che ci hanno portato fin qui. Dovremmo mantenere alta la concentrazione, il campionato italiano non ti regala nulla. Contro il Genoa sarà uno step importante: troveremo una squadra organizzata. Ci saranno però anche tanti tifosi pronti ad aiutarci. Gli avversari stanno bene, hanno fatto 8 punti nelle ultime 4 partite. Attenzione a Pandev, sarà osservato speciale”.