Lazio, la probabile formazione anti-Genoa: Acerbi può farcela, Caicedo in vantaggio

FORMELLO - Mischia le carte, Simone Inzaghi. E si porta avanti ancora qualche dubbio di formazione. La Lazio è pronta ad affrontare il Genoa, lo farà molto probabilmente con Francesco Acerbi titolare. Il difensore ieri non si è allenato per un problema muscolare alla coscia sinistra, oggi nella rifinitura è sceso in campo con il resto dei compagni. Dovrebbe stringere i denti per essere regolarmente al centro della difesa.

Ancora dubbi

Nel reparto arretrato Patric viaggia verso una maglia da titolare, farà compagnia ad Acerbi e Radu. Sulla fascia destra potrebbe spuntarla ancora una volta Marusic ai danni di Lazzari. Sull’altro versante c’è Jony. In mezzo i soliti titolari: Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. In attacco l’altro grande punto interrogativo. Fino a ieri sembrava in vantaggio Correa su Caicedo, nelle ultime prove tattiche invece, l’ecuadoriano ha fatto coppia con Immobile. Il Tucu troverebbe così di nuovo spazio in panchina, pronto ad essere sganciato a partita in corso. Ok Parolo e Adekanye. Il primo stamattina si è presentato in Paideia, ma nulla di grave. Il secondo ieri era rientrato prima negli spogliatoi un po’ zoppicante. Saranno convocati entrambi.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.