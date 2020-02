Genoa-Lazio, Acerbi non ce la fa: lo stacanovista si ferma

GENOVA - Era in dubbio, ha stretto i denti, poi il forfait dell’ultimo minuto. Francesco Acerbi non ce la fa, durante il riscaldamento di Genoa-Lazio ha alzato bandiera bianca. Soffre di un problema alla coscia sinistra, due giorni fa non si era allenato, ieri sì. Ma a pochi minuti dal fischio d’inizio, niente da fare. Piccolo dialogo con lo staff medico biancoceleste, poi la scelta della via precauzionale: stop e niente match, pronto al suo posto Vavro. C’è un dato da record: l’ex Sassuolo, da quando veste la maglia biancoceleste, non si era mai fermato per infortunio. E invece, contro il Genoa, ecco il forfait. Con la speranza che non sia nulla di grave. Acerbi è troppo importante per una Lazio che sogna lo scudetto. È il pilastro della difesa.