GENOVA - Pronti via e la Lazio va subito in vantaggio contro il Genoa. La firma è di Adam Marusic. Il gol del montenegrino al secondo minuto, è il terzo più veloce nella Serie A di quest’anno. La speciale classifica vede infatti, al primo posto, la rete di Lautaro Martinez dell’Inter contro il Sassuolo. Al secondo quella di Kulusevski in un Parma-Torino. Per Marusic sesto gol da quando è alla Lazio, il secondo in campionato in questa stagione.

Lazio, Luis Alberto "fotografa" uno scatenato Inzaghi