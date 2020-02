Lazio subito in campo: testa al Bologna, Acerbi out

FORMELLO - Dopo la vittoria contro il Genoa la Lazio è subito tornata alla base, c’è da preparare il match di sabato prossimo contro il Bologna. Inzaghi non concede riposo, in mattinata tutti ai suoi ordini per una seduta di scarico tra campo e palestra. Il programma è chiaro: vietato rilassarsi, avanti così con un allenamento al giorno.

Senza Acerbi

Grande assente Francesco Acerbi. Il difensore soffre di un problema al polpaccio sinistro, ieri nel riscaldamento pre-partita ha alzato definitivamente bandiera bianca anche sotto consiglio dello staff medico. Verrà sottoposto agli esami strumentali molto probabilmente domani. In casa biancoceleste vogliono scongiurare lesioni, altrimenti possibile stop di circa 2 settimane. Inzaghi incrocia le dita, rivorrebbe il suo perno della difesa per la delicata trasferta del 7 marzo contro l’Atalanta. Acerbi è un leone, da quando è alla Lazio non ha mai saltato una partita per infortunio, farà di tutto per tornare il prima possibile. In infermeria presente anche Lulic, che va avanti nel protocollo di recupero dopo l’operazione alla caviglia: resterà fuori ancora per un po’.